Neuer Aktivwald: sportlich in Graal-Müritz Im Ostseeheilbad Graal-Müritz kann man im neu angelegten Aktivwald an 17 Stationen Hanteln stemmen, Bauchtraining und Klimmzüge machen. Dabei werden alle Muskelpartien des Körpers gefordert. Der Aktivwald ist nur ein Baustein des Erholungsprojekts der Gemeinde, das finanziell aus Landesmitteln gefördert wird. Demnächst sollen noch ein Atem- und Balancewald entstehen. Ein Team der "Nordtour" hat den Aktivwald mit einem Rentnerpaar und seinen Enkelkindern aus Hamburg getestet. Die drei P-Liner: "Pamir", "Passat", "Peking" Die Schiffe der Reederei Laeisz wurden ab 1857 alle auf einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben P getauft. Eine Hommage des Reeders an seine Ehefrau, die er mit Spitznamen "Pudel" nannte. Die "Passat", "Peking", "Pamir" und weitere der 115 Meter langen P-Liner erreichten bei gutem Wetter eine Geschwindigkeit von 18 Knoten auf dem Meer. In ihnen konnten über 5.000 Tonnen Fracht transportiert werden. Erst brachten sie Salpeter, später Weizen nach Europa. Die Viermastbark "Passat" liegt derzeit in Travemünde und wird restauriert. Das Museumsschiff "Peking" war jahrzehntelang ein vernachlässigtes Wahrzeichen von New York. Jetzt ist es wieder in der Peters Werft in Wewelsfleth bei Brunsbüttel und wird dort flott gemacht. Lediglich die alte Bark "Padua", die jetzige "Kruzenshtern", ist noch auf den Weltmeeren unterwegs. Sie musste 1946 als Reparationsleistung an Russland abgegeben werden und dient der heutigen Marine dort als Segelschulschiff. Die "Nordtour" ist im Dock in Wewelsfleth und an Bord der "Passat" und erzählt die Geschichte der Flying P-Liner. Angelas Erlebniskonditorei Konditorin Angela Priemer kommt aus Dresden, lebte 25 Jahre lang in Südafrika, arbeitete dann fast vier Jahre im Grand Hotel Heiligendamm und betreibt seit 2014 ihre Erlebniskonditorei in Börgerende. Die Gäste können ihr und ihren drei Kollegen permanent beim Backen von Kuchen, Plätzchen, Törtchen und auch Brot zuschauen. Stollen ist jetzt zur bevorstehenden Adventszeit ihre saisonale Spezialität. Alle Backwaren werden ohne Aromastoffe hergestellt. Das kleine Café liegt nur 80 Meter vom Strand entfernt und bietet Platz für 18 Personen. Die Hofladenrouten: Zum Shoppen aufs Land Regional, frisch und lecker sind die Lebensmittel, die in der Region Hannover auf verschiedenen Höfen produziert werden. Auf den Von-Hof-zu-Hof-Routen kann man direkt bei den Erzeugern vorbeischauen. Rund 20 Höfe beteiligen sich an der Aktion. Die Route im Calenberger Land hat die "Nordtour" bereits in einer früheren Sendung vorgestellt. Diesmal führt die Hofladentour rund um das sogenannte Burgdorfer Holz, einem großen Waldgebiet östlich von Hannover. Auf dem Hof von Inken und Hendrik Stolze ist alles bioproduziert, es wird sogar noch selbst geschlachtet. Aus den eigenen Erzeugnissen kocht Inken Stolze tolle Suppen und Eintöpfe. Für die "Nordtour" besucht sie mit dem Fahrrad die Nachbarhöfe. Erste Station ist ein Kartoffelhof, auf dem alte Sorten angebaut werden. Dort erfährt sie, was sich hinter dem Begriff "Bauernhofpädagogik" verbirgt. Danach geht es zum Hofladen der Familie Meyer. Das gut sortierte Angebot umfasst eingewecktes Gemüse und selbst gemachte Marmeladen und neuerdings auch die in diesem Jahr zum ersten Mal angebauten Süßkartoffeln. Inken Stolze probiert eine Süßkartoffelsuppe. Zum Schluss spielt die Radlerin auf dem Erlebnishof Lahmann eine Partie Pantoffel-Golf-Billard. Zur Belohnung winkt eine Puffer-Pizza, bei der natürlich die Kartoffeln eine Hauptrolle spielen. Unterwegs mit Buchautor: "Glücksorte in Hamburg. Fahr hin und werd glücklich" Was bedeutet Glück? Die Traumhochzeit? Ein Sechser im Lotto? Der Sieg beim Fußball? Buchautor Cornelius Hartz findet sein Glück an vielen Ecken in Hamburg. In einem besonderen Stadtführer hat er 80 solcher "Glücksorte" zusammengestellt. Ausflugstipps für jedes Wetter und jede Gelegenheit sind dabei. - Unterwegs mit Buchautor: "Glücksorte in Hamburg. Fahr hin und werd glück