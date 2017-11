Im Trio-Hauptquartier wurde eingebrochen! Die Diebe haben die wertvollen Steinplatten gestohlen, das Medaillon allerdings haben sie nicht gefunden. Kurz darauf wird auch Noras Zimmer durchwühlt. Lars, Simon und sie vermuten, dass es sich bei ihren Gegenspielern um Tom und Julia handelt, die Betreuer des Sportcamps. Sie tauchen immer dann auf, wenn es um Odins Gold geht. Nora und Simon riskieren alles, um die Steine zurückzuholen, doch das skrupellose Paar kommt ihnen in die Quere und sperrt sie in einen dunklen Kühlraum. Zum Glück werden die beiden schnell befreit. Doch jetzt befindet sich Lars in Gefahr: Tom und Julia fordern von ihm die Herausgabe des Medaillons. Mit einem Trick gelingt es Nora und Simon, die beiden in die Flucht zu schlagen, aber die Freundschaft des Trios zerbricht fast daran.