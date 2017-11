Da Brakelmann auf "Erbschleichertour" bei seinem Onkel Werner zu Besuch ist, ist der Hof des renommierten Bauern unbewohnt. Provoziert von Shorty, der Adsche unterstellt, immer nur im Windschatten Brakelmanns zu segeln, fasst Adsche einen weitreichenden Entschluss. Er wird mit einer eigenen Idee brillieren und allen zeigen, was er wirklich drauf hat. Die Kontaktanzeigen im "Landboten" liefern ihm die nötige Inspiration, und so bietet er per Annonce Brakelmanns Bauernhaus als Liebesnest für Paare an, die sich lieber heimlich treffen möchten. Es dauert zwar eine Weile, bis Adsche sich in die ihm nicht allzu sehr vertraute Materie eingearbeitet hat, aber dann geht wirklich alles schief.