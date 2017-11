Im "Tigerenten Club ist heute zu sehen, wie gut Integration funktionieren kann. Die Heinrich-Kraft-Schule in Frankfurt am Main engagiert sich schon seit vielen Jahren für geflüchtete Kinder und Jugendliche, die aus den Kriegsgebieten nach Deutschland kommen und hier Schutz suchen. Dafür wurde die Schule sogar vom Deutschen Fußballbund ausgezeichnet. Fußball bringt nah zusammen und verbindet: Das ist das Motto der Heinrich-Kraft-Schule. Deswegen gibt es mehrere Fußball-AGs für alle Schüler, ein Soccerfeld auf dem Schulhof, Fußballvereine aus der Region, mit denen die Schule zusammenarbeitet und sogar regelmäßige Besuche beim Fußballbundesligisten Eintracht Frankfurt. Zu Gast sind die beiden Lehrer, die das Integrationsprojekt betreuen und Schüler, die über ihre Erfahrungen berichten - was alles gut läuft und mit welchen Herausforderungen sie manchmal zu kämpfen haben. Außerdem tritt der erfolgreiche Singer-Songwriter "Lions Head" mit seinem neuen Song "True love" auf. Er erzählt, wie es für ihn war, von den USA nach München zu ziehen. Fühlt er sich schon in Deutschland zu Hause? Natürlich gibt es auch wieder wilde Duelle zwischen den Schulklassen. Dieses Mal treten die Tigerenten von der Friedrich-Schiller-Realschule in Böblingen (Baden-Württemberg) gegen die Frösche vom Droste-Hülshoff-Gymnasium in Rottweil (Baden-Württemberg) an, um den goldenen Pokal und die Spende für ein Hilfsprojekt zu gewinnen.