Am Himmel über dem Wald erscheint ein wunderschönes Nordlicht. Martin ist das nicht geheuer. Er glaubt, dass so eine Verfärbung des Nachthimmels nichts Gutes bedeuten kann. Auch Akka erzählt Gorgo Geschichten über das wundersame Nordlicht, und dass es Verwandlungen herbeiführen kann. Als sie sich dann im Inneren eines Baumstamms in einem Gewächs verfängt und anstelle von Akka plötzlich eine Fledermaus neben Gorgo sitzt, glaubt der zu verstehen: Das Nordlicht hat seine Chefin verwandelt - in Fleder-Akka.