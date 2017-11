Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Erster Gast ist heute der Musiker Peter Maffay. Er erzählt von seiner Liebe zu Motorrädern, den eigentlichen Auswanderungsplänen seiner deutschstämmigen Eltern und der heutigen Beziehung zu seinem Vater. Zum Gespräch hinzu kommt der Sänger Adel Tawil. Er berichtet von seiner Kindheit und Jugend in der elterlichen Gaststätte, der Zeit als Sänger einer erfolgreichen Boyband sowie einer traumatisierten Giraffe, der er mit seinem Gesang half. Neben Adel Tawil und Peter Maffay hat in der heutigen Folge auch der australische Sänger Dean Lewis einen Musikauftritt. Lewis, der in der internationalen Songwriter-Szene als eines der großen jungen Talente gilt, feiert bei "Inas Nacht" sein TV-Debüt. Wie immer mit dabei sind natürlich auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die "Tampentrekker", die vor den Kneipenfenstern die Stellung halten und für musikalische Intermezzi sorgen. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei "Inas Nacht", aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch!