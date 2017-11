Global Champions Tour, Finale in Doha. Zum fünften Mal in Folge findet das Abschlussspringen in Katar statt - und erstmals in der Serie steht der Gesamtsieger vor dem Finale fest: Harrie Smolders aus den Niederlanden. Der Vorjahresdritte Christian Ahlmann (42) aus Marl besaß beste Chancen auf Platz zwei.