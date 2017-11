Jahrelang hat sich Peter Maffay darum bemüht, in der DDR aufzutreten. 1983 darf er endlich und spielt zwei Konzerte in Rostock. Doch für viele Fans war es fast unmöglich an Tickets zu kommen. Ein Fan tauschte sogar sein Motorrad gegen eine Eintrittskarte! Durch den Ansturm auf die Konzerte war die Staatsmacht in großer Sorge. So legte die Stasi eine ausführliche Akte an, über 1000 Seiten dick. Die Dokumentation "Peter und der Osten" erzählt die besondere Beziehung von Peter Maffay zum östlichen Teil Deutschlands von den Siebzigern bis heute. Von Beginn an fühlte sich Peter Maffay dem Osten sehr verbunden und ab 1983 kam es bei seinen Konzerten zu ganz besonderen deutsch-deutschen Begegnungen. TV-Premiere im MDR FERNSEHEN!.