Go, Trabi, Go 2 - Das war der wilde Osten Heute | MDR | 14:00 - 15:35 Uhr | Komödie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Als die Familie Struutz aus ihrem Italienurlaub nach Bitterfeld zurückkehrt, ist sie schockiert, welche Spuren die Wende hinterlassen hat. Ihr Haus soll auf einmal einem Golfplatz weichen. Einzige Hoffnung ist die Erbschaft einer Gartenzwergfabrik in Landwitz. Doch Herman Kuhn aus dem Westen will aus dem Dorf ein Wirtschaftszentrum machen und spannt Udo Struutz dessen Gattin Rita aus. Original-Titel: Go Trabi Go II Laufzeit: 95 Minuten Genre: Komödie, D 1992 Regie: Reinhard Klooss Schauspieler: Udo Struutz Wolfgang Stumph Rita Struutz Marie Gruber Jacqueline Claudia Schmutzler Charlie Rolf Zacher Bürgermeister Kuhn Uwe Friedrichsen Bankier Gustav Hohenstein Dietmar Schönherr Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets