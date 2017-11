Bei ihrer Entdeckungstour ins Nachbarland rückt Moderatorin Beate Werner diese Mal den Karpatenbogen ins Kameralicht und widmet sich den Schlesischen Beskiden im Süden Polens. Die Beskiden sind ein Mittelgebirge und eignen sich mit ihren runden, langgezogenen Bergkuppen und Hochplateaus neben dem alpinen Sport auch für ausgedehnte Wanderungen zu Fuß oder auf den Skiern. Beate Werner interessiert sich auch für die besondere Geschichte der Region und thematisiert in diesem Zusammenhang in Bielsko-Biala die Existenz der 700-jährigen deutschen Sprachinsel. Dabei lernt sie mehrere Vertreter der deutschen Minderheit kennen. Sie stellt das um 1900 weltweit gefragte Bielitzer Tuch, einen qualitativ hochwertigen Stoff, vor und stößt im Trickfilmstudio von Bielsko-Biala auf die beliebten Filmfiguren Lolek und Bolek. Diese erblickten 1963 das Filmlicht der Welt und erfreuten in Comicserien wie "Lolek und Bolek im Wilden Westen" zahlreiche Kinder. Im Urlauberort Wisla-Malinka besichtigt die Moderatorin die moderne K-120-Sprungschanze, die nach dem erfolgreichsten polnischen Skispringer, Adam Malysz, benannt wurde. In den Bergdörfern rings um Szczyrk schaut sie sich in die urigen Gaststuben der Goralen um. Die in den Beskiden beheimateten Goralen sind bekannt für ihre bodenständige Kochkunst und Beate Werner bewundert zudem deren gepflegte Holzhäuser mit ihren reich verzierten Giebeln. - Bei Sachsens Nachbarn - In den Schlesischen Beskiden