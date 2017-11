Die Verurteilten Heute | VOX | 20:15 - 23:05 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ende der 1940er-Jahre: Bankmanager Andy Dufresne (Tim Robbins) wird wegen Mordes unschuldig zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Alltag im Gefängnis ist beherrscht von Gewalt und Korruption. In Häftling Red (Morgan Freeman) findet Andy einen treuen und hilfreichen Freund. Die Jahre vergehen. Aber zu keiner Stunde verliert Andy seinen Traum aus dem Blickfeld: ein Leben in Freiheit. Original-Titel: The Shawshank Redemption Laufzeit: 170 Minuten Genre: Drama, USA 1994 FSK: 12 Schauspieler: Andy Dufresne Tim Robbins Ellis Boyd 'Red' Redding Morgan Freeman Wärter Samuel Norton Bob Gunton Heywood William Sadler Brooks Hatlen James Whitmore Tommy Williams Gil Bellows Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets