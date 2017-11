'Outfit: Eine glatte Eins', vergibt Moderatorin Ruth Moschner die ersten Punkte für die lila Kochbekleidung und Boxstiefel von Meta Hiltebrand. Doch mit den Vorschusslorbeeren ist schnell Schluss, denn Ludwig Heer, Koch-Coach der Promis und Lebensgefährte von Giulia Siegel macht klar: "Meta muss sich richtig anstrengen, um gegen uns zu gewinnen." Beeindrucken lässt sich die Spitzenköchin aber von ganz anderen Dingen: "Ich habe großen Respekt vor Lebensmitteln. Denn was ist der Mensch ohne Essen? Nichts! Ich mag die Sendung so gerne, weil sie nah an der Realität ist. Heute arbeitet man so viel und hat keine Zeit mehr fürs Kochen, Rezepte müssen eben schnell gehen. Mittlerweile ist es mein Markenzeichen, in kurzer Zeit etwas zu zaubern." Doch bereits beim Impro-Gang benötigt Meta Hiltebrand deutlich mehr Zeit als ihre Konkurrenz: 'Du musst fertig werden', ruft Ruth Moschner der Schweizerin zu. Während die gegnerischen Teller schon alle platziert sind, droht Meta Hiltebrand das Rennen gegen die Zeit in allerletzter Sekunde zu verlieren. Damit würde sie dem Promi-Team einen wertvollen Vorsprung schenken, denn alle fehlenden Teller werden zwar von der Jury verkostet, die dafür vergebenen Punkte aber nicht gewertet. Moderatorin und Schauspielerin Caroline Beil hat sich als Vorspeise "Rote-Bete-Rolle mit Couscous" ausgesucht. 'Ich habe Rote Bete immer gehasst. Dann hab ich mich drei Tage in meinem Kochstudio eingesperrt und mir die Rote Bete angeeignet. Jetzt liebe ich sie!', erzählt Meta Hiltebrand. Beim Impro-Gang noch im Stress, legt die extravagante Schweizerin bei der Vorspeise ein anderes Tempo vor: 'Die Hauptaufgabe habe ich erfüllt, jetzt habe ich Zeit zum Spielen', freut sich die Spitzenköchin, als ihre Rote-Bete-Rollen im Ofen sind. Auf der anderen Seite der Küche hat sich Caroline Beil für eine moderne Annäherung an das Gericht entschieden: Sie stellt zunächst eine Gelee-Form aus Rote Bete her, die sie dann mit Couscous füllen will. 'Fast schon molekular', befindet Ruth Moschner, und Caroline Beil gesteht: "Ich hab so was noch nie gemacht." Und es gibt auch noch eine weitere Premiere für die Schauspielerin und Moderatorin: Das erste Mal seit der Geburt von Töchterchen Ava ist sie solo unterwegs. "Das ist schon komisch, aber ich weiß ja, dass sie gut aufgehoben ist. Sie hat einen sehr guten Papa, der kann füttern und macht die Windeln. Er ist topp!" Dieses Thema nutzt Ruth Moschner gleich, um genauer nachzuhaken: "Es wurde extrem viel diskutiert, weil du so spät Mutter geworden bist." Caroline Beil sieht das gelassen: 'Ich kann das schon verstehen. Wer bekommt in meinem Alter noch ein Kind? Das ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Auf der anderen Seite: George Clooney wird mit 56 Jahren noch Vater und alle sagen Juhu!' Und bei mir soll's nicht in Ordnung sein, obwohl ich doch erst junge 50 bin? Aber letztlich ist das unsere private Entscheidung gewesen, und das soll jeder so machen, wie er will.' Und wie kommt ihre Vorspeise schließlich bei der Jury an? Beim Verkosten rutscht Starköchin Maria Groß die erste Rote-Bete-Rolle fast vom Teller, und auch Reiner Calmund hat so seine Probleme: "Oh, das ist aber flutschig!" Für den Hauptgang hat sich Jorge González mit "Arroz con Pollo" (Reis mit Huhn) für ein Gericht aus seiner kubanischen Heimat entschieden. Bei seinem ersten Besuch in der TV-Küche hatte der Laufstegtrainer noch seinen Papa dabei, der damals allerdings wenig begeistert von den Kochkünsten seines Sohnes war. 'Das schmeckt wie Kacka', hat er gesagt!' erinnert sich Ruth Moschner lachend. Diesmal will Jorge González keinen Fehler machen und setzt auf Traditionelles: "Das hat meine Oma immer gemacht. Wir sind eine große Familie: Mein Vater hat 17, meine Mutter elf Geschwister. Wir waren immer über 300 Cousinen, Cousins und Enkel. Und das Gericht ist ganz einfach zu machen, ist nicht teuer und schmeckt!