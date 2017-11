In Namibia kommt Farmer Gerald ins Schwitzen, aber nicht aufgrund der Temperaturen: Er soll beim Kochen helfen. 'Liebe geht durch den Magen', darum wird auch in Thüringen gekocht. Hobbybauer Reinhold möchte seiner Auserwählten gefallen und schnippelt eifrig Gemüse für einen griechischen 'Gemüse-Wurst-Eintopf'. In Hessen hingegen sorgt das Thema Gemüse für Unstimmigkeiten, denn Klaus hat eine Gemüsephobie. Auf dem Hof von Schweizer André geht nach und nach alles kaputt und Uwe bekommt von Vater Joachim den Kopf gewaschen. Auf Klaus Jürgen wartet eine Veränderung und im Südschwarzwald startet der treue Traktorfan Benny mit seiner Herzdame in die Hofwoche.