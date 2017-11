Torres gerät in die Bredouille, als ein in eine Motorradgang geschleuster Undercover-Agent während eines Überfalls getötet wird. Torres, einst selber in der Position, war verantwortlich dafür, dass der damalige Bandenchef ins Kittchen wanderte. Seine Ermittlungsmethoden waren allerdings nicht wirklich astrein, was ihm nun zum Verhängnis werden könnte. Der frühere Kronzeuge Royce besitzt nämlich belastendes Material und versucht den Agenten bloß zu stellen...