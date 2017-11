The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Freunde haben entschieden, dieses Jahr Thanksgiving bei Howards Mutter zu feiern. Sheldon, der so gerne an seinen Ritualen festhält, ist davon wenig begeistert. Doch der Abend verläuft für ihn besser als gedacht, denn er versteht sich gut mit Bernadettes Vater. Dafür hat Penny einen Schock zu verdauen, denn ihre Spaß-Hochzeit ist rechtens. Untertitel: Bier und Football Laufzeit: 30 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2013 Regie: Mark Cendrowski Folge: 9 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Raj Koothrappali Kunal Nayyar Penny Kaley Cuoco Amy Farrah Fowler Mayim Bialik