Die willensstarke Widerstandskämpferin Katniss Everdeen will alleine losziehen und den Präsidenten Coriolanus Snow töten. Dieser lässt sich nicht lange bitten, und nimmt die Aufforderung zum Kampf an. Um sicher zu gehen, dass Katniss stirbt, hat er tödliche Fallen in der Hauptstadt aufstellen lassen: getarnte Selbstschussanlagen, mit Teer geflutete Straßen sowie versteckte Sprengpäckchen.