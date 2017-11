Familie Geiss steckt in Manila fest. Eigentlich wollten sie direkt weiter zu den Traumstränden der Philippinen, doch ein gewaltiger Taifun macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. In der Hauptstadt trifft sich Robert deshalb mit einem Inselmakler, um seinen Traum von Roberto Geissini Island einen Schritt näher zu kommen. Beim Casting für den ersten Roberto Geissini Werbespot erhält Shania einen Einblick in die harte Modelwelt. Trotzdem hält sich weiterhin an ihrem Traumjob fest und schickt ihre Maße an eine Kindermodel-Agentur in Paris. Nachdem Werbespot-Dreh geht es weiter an die Traumstrände der Philippinen. Doch als die Indigo Star wieder ablegt, verliert sie das Beiboot. Crewmitglied Mario springt wagemutig in die stürmischen Fluten. Allerdings ist die Strömung viel zu stark und er treibt ab. Am Ufer lauern zudem gefährliche Wasserschlangen. Große Aufregung also auf der Indigo Star.