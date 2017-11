Daisy hat die Seiten gewechselt - und dabei viele Scherben im S.H.I.E.L.D.-Hauptquartier hinterlassen. Nur mühsam bekommen Coulson, May und Mack die Sache in den Griff. Ihr Bemühen um Schadensbegrenzung wird noch schwerer, als sich herausstellt, dass ihr manipulativer Feind Hive einen Plan für eine Alien-Armee entwickelt hat. Sein Ziel ist es, die Menschheit in seinem Sinne radikal umzugestalten. Kann ihnen Dr. Radcliff weiterhelfen? Doch der Wissenschaftler bewegt sich bedauerlicherweise am Rande der Legalität, denn Forschung besitzt für ihn keinerlei Grenzen. Auch Daisys Schicksal wird infrage gestellt. Zwar arbeitet sie für die Gegenseite, doch sie wird manipuliert. Hive muss doch eine Schwachstelle haben! Kann Hydra wirklich zerstört werden?