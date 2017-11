Der sechsjährige Robin ist mit seinen Eltern in das Nachbarhaus von Prof. Simoni eingezogen. Eines Nachmittags streiten seine Eltern so heftig, dass Robin zu Prof. Simoni flüchtet. Der tröstet ihn mit Eis und Schlagsahne. Als sein Vater Björn den Jungen abholt, ist er einen Moment unbeaufsichtigt und nimmt Haushaltsreiniger zu sich. Prof. Simoni und Björns Vater eilen mit ihm in die Klinik.