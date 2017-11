Britta fasst es nicht, dass Hannelore die Vergangenheit einfach ruhen lassen will, ohne Inken aufzuklären. Als Britta sich zur Aussprache mit Inken durchringt, bricht Hannelore gestresst zusammen und platzt mit der schrecklichen Wahrheit heraus: Sie selbst war es, die ihre verstorbene Tochter mit Inkens Tochter vertauscht hat. Sigrid ist von Peers Trennung tief verletzt und zu allem bereit, um ihn zurückzugewinnen. Bis Helen ihr klarmacht, dass das nirgendwo hinführt - schon mal gar nicht zu Sigrids Glück. Gunter trifft es unerwartet hart, als Patrick ihm eröffnet, dass er sich mit der Bank geeinigt hat und das Hotel behalten wird. Torben ist entsetzt, als Theo mit einem "selbstironischen" Loser-Bild von ihm für ihr sein Heidemobil wirbt - schließlich will er sich als Vize-Bürgermeister-Kandidat nicht lächerlich machen. Er ahnt, dass er sich mit der Zusammenarbeit mit Theo keinen Gefallen getan hat. Swantje ist verstört, als sie Arne beim Übernachten auf Hannes' Couch ertappt - was ist mit ihrem Vater los?