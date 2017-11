Die Eder entspringt am Ederkopf im südöstlichen Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen, durchfließt das Wittgensteiner Land, überquert bei Beddenhausen die Landesgrenze zu Hessen. Sie wird am Rande des Kellerwaldes zum Edersee und mündet dann bei Edermünde in die Fulda. Entlang des Flusses lassen sich ganz unterschiedliche Sehenswürdigkeiten entdecken, vom Barockschloss bis zum Naturschutzgebiet.