In Chattanooga, Tennessee im Jahr 1999 stieß eine Frau bei Gartenabeiten auf ein menschlichen Schädel. In den darauf folgenden Tagen fand die Polizei in dem naheliegenden Wald den Rest des Skeletts. Bei der Leiche handelte es sich um die im Jahr 1997 als vermisst gemeldete Victoria Hollingsworth. Die Umstände für ihr Verschwinden sind bis heute unklar.