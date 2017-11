Once Upon A Time - Es war einmal... Heute | Super RTL | 21:45 - 22:45 Uhr | Fantasyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der Fluch der gebrochenen Sicht entfesselt das Böse in den Menschen. Emma und Elsa wollen die Schneekönigin stoppen, doch die Armbänder blockieren ihre Kräfte. Sie überlisten Regina, die wieder als böse Königin agiert, die Bänder zu lösen. Währenddessen findet Anna die Flaschenpost ihrer Eltern. Ihre Worte der Liebe heilen die Schneekönigin. Sie könnte die Stadt noch retten, aber nur, indem sie sich selbst zerstört. Original-Titel: Once Upon a Time Untertitel: Im Zauber der zersetzenden Sicht Laufzeit: 60 Minuten Genre: Fantasyserie, USA 2014 Regie: Gwyneth Horder-Payton Folge: 10 FSK: 12 Schauspieler: Mary Margaret Blanchard Ginnifer Goodwin Emma Swan Jennifer Morrison Evil Queen/Regina Mills Lana Parrilla David Nolan Josh Dallas Belle Emilie de Ravin Captain Hook Colin O'Donoghue Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets