Empire of the Sharks Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | SciFi-Horror Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt In der Zukunft ist ein Großteil der Erde von Wasser bedeckt. Das letzte Stück Land beherrscht ein einsamer Warlord mit seiner Armee aus super-intelligenten und stets wachsamen Haien. Die Menschen sind gezwungen, an den Warlord Tribut zu zahlen. Wer sich weigert, wird eingesperrt und irgendwann den Haien zum Fraß vorgeworfen. Als ein verzweifelter Vater versucht, seine Tochter zu befreien, beschließen die Gefangenen, sich gegen ihren Peiniger und seine blutrünstigen Bestien zu wehren. Laufzeit: 105 Minuten Genre: SciFi-Horror, USA 2017 Regie: Mark Atkins FSK: 16 Schauspieler: Ian Fien John Savage Timor Jack Tompkins Willow Ashley De Lange Mason Scrim Jonathan Pienaar Tustin Worth Tshamano Sebe Sion Thandi Sebe Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets