In der Gewalt der Riesenameisen Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:05 Uhr | Horrorfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Die Maklerin Marilyn Fryser hat ein Schiff gemietet, um möglichen Kunden ein Grundstück in den abgelegenen Teilen der Sümpfe Floridas zu zeigen. Das eigentlich wertlose Stück Land, hat die durchtriebene Geschäftsfrau vorher planieren lassen, um bei ihren Käufern Eindruck zu machen. Doch durch die Bauarbeiten wurde eine Tonne mit Atommüll freigelegt und beschädigt. Der radioaktive Stoff hat aus den dort lebenden Ameisen riesige Monster gemacht, die Marylin und ihre Begleiter angreifen... Original-Titel: Empire of the Ants Laufzeit: 110 Minuten Genre: Horrorfilm, USA 1977 Regie: Bert I. Gordon FSK: 12 Schauspieler: Marilyn Fryser Joan Collins Dan Stokely Robert Lansing Sheriff Art Kincade Albert Salmi Larry Graham Robert Pine Harry Thompson Harry Holcombe Margaret Ellis Jacqueline Scott