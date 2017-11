Die alleinstehende Berlinerin Eva Beckstedt ist das, was man eine echte "Zicke" nennt. Keiner hat gerne mit ihr zu tun. Dann aber lernt sie in dem charmanten Polizeikommissar Rixen und in Malermeister Harry Stockert zwei Männer kennen, die spüren, dass hinter der ruppigen Eva mehr steckt. Diese beiden und der 16-jährige Nachbarssohn Dennis, um den Eva sich kurzzeitig kümmern muss, bringen sie dazu, ihre Einstellung zum Leben grundsätzlich zu hinterfragen ... Eigentlich ist Eva Beckstedt eine attraktive Frau in den "besten Jahren". Doch seit dem Tod ihres Mannes hat sie sich in eine bissige Misanthropin verwandelt: Nichts und niemand ist vor ihren verbalen Attacken sicher. Als jedoch eines Tages eine Jugendbande in ihr kleines Bilderrahmen-Geschäft einbricht und die gesamte Einrichtung verwüstet, lernt Eva zwei höchst unterschiedliche Männer kennen, die ihr Leben gehörig durcheinanderwirbeln. Da wäre der gut aussehende Kriminalkommissar Ferdinand Rixen, der sie mit dezentem Charme umgarnt. Dazu kommt der bodenständige Malermeister Harry Stockert, der Evas Geschäft renovieren soll. Mit seiner humorvollen, unverstellten Art gelingt es ihm immer wieder, die unterkühlte Kunstexpertin aus der Reserve zu locken. Nicht zuletzt dank Harrys Einfluss' erklärt Eva sich nach anfänglicher Ablehnung sogar bereit, sich um den 16-jährigen Nachbarssohn Dennis zu kümmern, solange dessen alleinerziehende Mutter im Krankenhaus liegt. Mit ihrer besonderen Art schafft es Eva schließlich, den aufmüpfigen Jungen zur Räson zu bringen. Allmählich spürt Eva, dass die Begegnungen mit dem charmanten Rixen, dem schlagfertigen Harry und dem gewitzten Dennis einen anderen Menschen aus ihr machen ...