Die Filmexpedition führt in die Unterwelt von NRW. Es wird über die Urzeithöhlen und die Hinterlassenschaften eines Ur-Meeres informiert, aber auch Einblicke in stillgelegte Bergwerke, Schachtlöcher und Stollen im Ruhrgebiet, die unterirdischen Rechenzentren oder Highspeed-Datenautobahnen gewährt. Gezeigt werden auch Höhlen, Tunnel oder in die weitverzweigte Kanalisation der Stadt Köln.