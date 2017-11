In seiner Chronik "Anne Bäbi Jowäger" rechnete Jeremias Gotthelf 1843 mit dem damals stark verbreiteten Glauben an Quacksalber und Wunderheiler ab. 1960 verfilmte Franz Schnyder den epischen Stoff in zwei Teilen und besetzte seinen Film mit allen damals bekannten Schweizer Darstellern. Bereits 1962 schnitt er den Film um einen Drittel zusammen und brachte 1978 schliesslich eine letzte, radikal gekürzte Version in die Kinos. Schweizer Radio und Fernsehen hat diese letzte Fassung in Zusammenarbeit mit der Cinémathèque suisse aufwendig restauriert. SRF 1 zeigt den Klassiker zu Ehren von Hauptdarstellerin Margrit Winter, die am 13. November ihren 100. Geburtstag hätte feiern können.