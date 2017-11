Senna Morgen | Schweiz 2 | 22:10 - 00:05 Uhr | Dokumentation Infos

Mehr Termine Inhalt "Senna" besteht ausschließlich aus zeitgenössischen Filmaufnahmen und ist das Produkt akribischer Recherchearbeit: Sechs Jahre lang trug Regisseur Asif Kapadia, der selbst nie ein Formel-1-Rennen besucht hatte, Filmmaterial aus den Archiven der Formel 1, aber auch alte Privataufnahmen von Sennas Familie zusammen. Herausgekommen ist eine famose Dokumentation, die den schwierigen Spagat zwischen dynamischen Szenen aus Formel 1-Rennen und ruhigeren Passagen meistert, welche den Menschen hinter dem Rennfahrer zeigen. Regisseur Kapadia gelingt es, den hektischen Rennzirkus-Formel-1 in all seiner Faszination und Absurdität darzustellen und zugleich eine intime Charakterstudie von Ayrton Senna vorzunehmen. Entworfen wird das Bild eines Mannes, der nicht nur ein brillanter Sportler war, dessen unbändiger Siegeswille ihn immer wieder zu neuen Höchstleistungen trieb. In Gesprächen mit ehemaligen Weggefährten wird der Brasilianer auch als Mensch von enormer Aufrichtigkeit und tiefer Religiosität beschrieben. Laufzeit: 115 Minuten Genre: Dokumentation, GB, F, BR, USA 2010 Regie: Asif Kapadia Gäste: Gäste: Viviane Senna, Frank Williams, Alain Prost FSK: 6 Schauspieler: Himself Ayrton Senna Himself Alain Prost Himself Frank Williams Himself Ron Dennis Herself Viviane Senna Himself Milton da Silva Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets