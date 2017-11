Im Zoo gerät eine bläuliche Henne in den Fokus. Diese behauptet, hellseherische Fähigkeiten zu haben. Kowalski will überprüfen, was tatsächlich dran ist, an dem wahrsagenden Vogel. / Maurice ist den Pinguinen gern behilflich, als sie mit seiner Hilfe den Daumenabdruck für das Futterdepot fälschen wollen. Der Trick klappt wunderbar. Nun soll die Zusammenarbeit ausgeweitet werden...