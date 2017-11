Ein Papagei ohne Schnabel, eine Katze mit Abszess und ein störrischer Esel Dr. Marcellus Bürkle hat es mit einem ziemlich ungewöhnlichen Fall zu tun. Vasa-Papagei Clyde hat im Streit mit einem Kakadu seinen kompletten Oberschnabel verloren. Jetzt hat der zwölf Jahre alte Vogel große Probleme Nüsse zu knacken und sich an Ästen zu halten. In einer aufwendigen und seltenen Operation will der Vogelexperte aus Achern Clyde eine Prothese anfertigen. In Baiersbronn behandelt Dr. Jürgen Seybold die 14 Wochen alte Katze Mia. Ihr Besitzer ist ein fünfjähriger Junge, der das schwarze Fellknäuel während seines Urlaubs bei der Tante gut versorgt glaubt. Doch ein Abszess an der Stirn bereitet dem Tier plötzlich große Schmerzen. Pferde-Fachtierarzt Dr. Stephen Dammer muss den Fressproblemen von Esel Max auf den Grund gehen. Der sieben Jahre alte Wallach hat stark an Gewicht verloren. Eine Zahnbehandlung soll Abhilfe schaffen. Doch dazu müsste sich Max erst einmal einfangen lassen. - Ein Papagei ohne Schnabel