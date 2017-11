Hermann wird aus dem Krankenhaus zurück erwartet und auf dem Fallerhof werden große Vorbereitungen für seine Rückkehr getroffen. Da er einige Wochen im Rollstuhl sitzen wird, gibt es auf dem Hof einiges zu verändern. Wieder einmal wird der Zusammenhalt in der Familie auf eine harte Belastungsprobe gestellt und wieder einmal steht das Leben auf dem Fallerhof Kopf. Auch in Schönwald gibt es zu wenig Kitaplätze. Als Herr Weiss mit diesem schon lange existenten Problem zu Bernhard kommt, rennt er unerwartet offene Türen ein. Der Bürgermeister wird sich um die Unterbringung der Kitakinder höchstpersönlich kümmern. Unglücklicherweise wirbelt er damit Staub auf, wo er keinen vermutet hatte. Schlechte Nachrichten vom Finanzamt: Eva und Tu sollen eine immense Vorauszahlung leisten. Ein Gespräch mit dem Finanzbeamten geht nicht so aus, wie Eva sich das vorgestellt hatte und wie es im Moment aussieht, steht der "Löwen" auf dem Spiel. Möglicherweise gibt es jemanden, der Eva helfen kann - unter gewissen Umständen ...