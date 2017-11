Mascha und der Bär Heute | KiKa | 06:15 - 06:30 Uhr | Animationsserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Es ist Frühling und der Bär hat sich in eine hübsche Bärin verliebt. Mit Blumen und Pralinen ist er auf dem Weg zu ihr. Da entdeckt ihn Mascha. Sie entlockt ihm die Pralinen. Die Blumen verwelken. Trotzdem versucht der Bär sein Glück. Als er endlich neben der Bärin sitzt, taucht Mascha auf und nervt. Die Bärin ist alles andere als begeistert und erwählt einen anderen. Original-Titel: Masha and the Bear Untertitel: Frühlingsgefühle / Der Zauberfisch Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, RUS 2009 Regie: Denis Cherviatsov Folge: 8 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets