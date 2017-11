Bei einem Einsatz stoßen Hans und Franzi auf die illegal in Deutschland lebende Brasilianerin Maria Oliviera. Als sie mit aufs PK kommen soll, schlägt sie Franzi nieder und flüchtet. Franzi hadert mit dieser Blamage. Umso größer ist ihr Erstaunen, als sie Maria kurz darauf im EKH wiedertrifft; sie hat sich beim Angriff auf Franzi verletzt. Zunächst will Franzi hart durchgreifen und sie sofort festnehmen. Doch dann erfährt sie von Marias Suche nach ihrem Kind, das vor zwölf Jahren aus einem Krankenhaus in Rio verschwunden ist. Die Kollegen halten Marias Geschichte für eine weitere ihrer zahlreichen Lügen, die sie als Überlebensstrategie nutzt. Doch Franzi und Jasmin sind überzeugt, dass der Frau schweres Unrecht widerfahren ist, und machen sich auf die Suche nach dem Kind und den Hintergründen illegaler Adoptionen aus Brasilien. Der Fall um Maria sorgt auf dem PK 21 für eine angespannte Atmosphäre. Ihre Kollegen können nicht verstehen, warum Franzi ausgerechnet der Frau helfen will, die ihr ein blaues Auge verpasst hat.