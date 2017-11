Heldt Heute | ZDF neo | 11:55 - 12:40 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Als Kommissar Heldt am Abend wie immer auf ein Feierabendbier ins "Carlo's" kommt, wird er Zeuge eines Streits zwischen Carlo Funke und dessen Vermieter Erich Baumann. Am nächsten Morgen ist Baumann tot. Neben der Leiche steht ein erstarrter Carlo. Der Kommissar verspricht seinem Freund, ihm zu helfen. Im Verlauf der Ermittlungen muss Heldt feststellen, dass Carlo einige Geheimnisse hat. Untertitel: Tod in der Nachbarschaft Laufzeit: 45 Minuten Genre: Krimiserie, D 2013 Regie: Buddy Giovinazzo Folge: 3 FSK: 6 Schauspieler: Kommissar Nikolas Heldt Kai Schumann Staatsanwältin Ellen Bannenberg Janine Kunze Hauptkommissar Detlev Grün Timo Dierkes Carlo Felix Vörtler Achmed Yunus Cumartpay Dr. Hannah Holle Angelika Bartsch