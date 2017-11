Abenteuer in Rio Heute | Bayern | 23:35 - 01:25 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Der junge Luftwaffen-Soldat Adrien Dufourquet will acht Tage Urlaub nutzen, um zusammen mit seinen Kameraden seine Verlobte Agnes in Paris zu besuchen. Zur gleichen Zeit stiehlt eine Gangsterbande aus einem Pariser Museum eine kleine, wertvolle Inka-Statue. Als Geiseln entführen sie den Völkerkundler Professor Catalan und Agnes nach Brasilien. Adrien fliegt kurzerhand nach Rio - und es beginnt eine atemberaubende Jagd nach seiner Verlobten und einem Juwelenschatz. Laufzeit: 110 Minuten Genre: Abenteuerfilm, I, F 1964 FSK: 12 Schauspieler: Adrien Dufourquet Jean-Paul Belmondo Agnès Villermosa Françoise Dorléac Professor Norbert Catalan Jean Servais Lola Simone Renant de Castro Adolfo Celi Kommissar Daniel Ceccaldi