Nachdem "Dorfhexe" Frau Rosen Tod und Dunkelheit in Hengasch vorausgesagt hat, wird tatsächlich Gräfin von Havelstein tot auf der Burg gefunden. Scheinbar hat sie ein Herzinfarkt hingerafft, der Ausdruck auf ihrem Gesicht lässt allerdings auf großes Erschrecken vor dem Tod schließen. Dietmar findet heraus, dass Verwalter Tölke und Haushälterin Waltraud wohl damit zu tun haben. Sophie landet nach einer Autopanne mit Jan Schulte im Bett. Die "Dorfhexe" Frau Rosen sagt auf dem Revier aus, dass ihr der lang verstorbene Graf von Havelstein auf dessen Burg erschienen sei. Das bedeute für Hengasch, dass eine Prophezeiung eintreten werde: Erst Dunkelheit, dann Gewitter, dann stehe die Zeit still und am Ende werde der Tod über Hengasch kommen. Und es tritt wirklich ein: Nacheinander geht im Gasthof Aubach das Licht aus, es beginnt zu donnern und die Uhr auf der Wache bleibt stehen. Als dann auch noch der Tod der Gräfin auf der Burg vermeldet wird, nimmt Sophie die Ermittlungen auf. Auf der Burg stellt Bechermann fest, dass die Tote wohl einen Herzinfarkt hatte. Die aufgerissenen Augen der Toten weisen jedoch auf einen prämortalen großen Schrecken hin. Als Dietmar herausfindet, dass die Gräfin dem Verwalter Tölke Geld vermachen wollte, und der wiederum spielsüchtig ist, wird klar, dass Tölke und die Haushälterin Waltraud gemeinsame Sache gemacht haben. Als Sophie von Jan Schulte nach einer Autopanne nach Hause gefahren wird, landen sie in ihrem Schlafzimmer. Sophie hat die Nacht gut gefallen, und so würde sie gerne daran anknüpfen, aber Schulte stellt fest, dass er keine Beziehung führen möchte.