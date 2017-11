In aller Freundschaft Heute | Bayern | 13:25 - 14:15 Uhr | Arztserie Infos

Inhalt Arzus Mutter Sevim kommt überraschend nach Leipzig. Sie hat sich mit ihrem Mann Klaus gestritten. Sevim ist gerade dabei, Arzu und Philipp den Grund des Streits zu erklären, als das Telefon klingelt. Klaus Ritter wurde nach einem Autounfall in die Sachsenklinik eingeliefert - er hat sich eine Milzruptur zugezogen. Während Roland Heilmann und Philipp Brentano Klaus notoperieren, erfährt Arzu, was ihre Mutter mehr bedrückt als der Streit um eine Reise. Untertitel: Im Eifer des Gefechts Laufzeit: 50 Minuten Genre: Arztserie, D 2012 Regie: Peter Wekwerth Folge: 35 Schauspieler: Sevim Ritter Sema Meray Klaus Ritter Rolf Kanies Werner Matschke Thorsten Wolf Nico Kolberg Stefan Holtz Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig