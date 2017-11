Der New Yorker Multimillionär und Hedgefond-Manager Robert Miller steht kurz davor, das Geschäft seines Lebens abzuschließen: den enorm profitablen Verkauf seiner Firma. In dieser wichtigen Situation verschuldet er eines Nachts einen Autounfall, bei dem seine heimliche Geliebte ums Leben kommt. Miller flüchtet vom Unfallort und vertuscht seine Spuren, aus Angst, den anstehenden Millionendeal zu gefährden. Doch bei dem Versuch, einen unnachgiebig ermittelnden Polizei-Detective zu täuschen, verstrickt der clevere Geschäftsmann sich immer mehr in ein Netz aus Lügen und Manipulationen. Das hoch gelobte Drama über Macht, Gier und Loyalität zeigt Richard Gere in einer seiner besten Rollen.