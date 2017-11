Thanksgiving steht vor der Tür und das bedeutet für die allermeisten Truthähne, dass sie geschlachtet werden. Truthahn Reggie will seine Freunde aufrütteln, aber die glauben nicht, was er sagt. Er selbst hat jedoch Glück, denn ausgerechnet er wird vom US-Präsidenten ausgewählt und am leben gelassen. Als Reggie es sich im Präsidentenpalast gerade so richtig gut gehen lässt, wird er entführt und landet im 17. Jahrhundert. Schafft er es, dort zu verhindern, dass der Brauch des Putenbratens entsteht?