In der Sendung werden tapfere Helden geboren und große Taten vollbracht. Aber viele Platzierungen unter den 100 kuriosesten Gänsehaut-Moment laden auch zum Schmunzeln ein. Wenn nämlich die liebe Oma ihren 102. Geburtstag feiert, beim Ausblasen der Kerzen auf der Geburtstorte dann plötzlich ihre Dritten liegen! Echt kurios auch der wahrscheinlich überraschendste Olympiasieger aller Zeiten: Steven Bradbury aus Australien gewinnt die Goldmedaille, weil alle Favoriten beim Schlussspurt vor ihm, in die Bande segeln, denn Eis kann manchmal verdammt glatt sein! Wer wird die Nummer eins? Wer macht das Rennen in 'Die 100 kurisosesten Gänsehaut-Momente'?