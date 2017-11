Polarfüchse sind Anpassungskünstler, an arktische Temperaturen gewöhnt und leben seit Jahrhunderten in der Tundra - Gebiete, die von der Waldgrenze bis zum arktischen Ozean reichen. Doch die zunehmende Erderwärmung lockt tierische Konkurrenten wie den Rotfuchs in die Arktis, der dem kleineren Polarfuchs die Beute wegfrisst. Erneut ist die Anpassungsfähigkeit dieser Art gefragt.