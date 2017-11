The Storm - Die große Klimakatastrophe Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:05 Uhr | Katastrophenfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Wissenschaftler Dr. Kirk und Milliardär Terell wollen das Wetter der Erde manipulieren, um Hunger und Umweltkatastrophen zu verhindern. Doch das Militär ist an der unausgereiften Technologie sehr interessiert. Als ein Test außer Kontrolle gerät, ist die Menschheit in Gefahr. Hat Dr. Kirk noch genug Zeit, um das Schlimmste zu verhindern. Von manchen Dingen sollte man lieber die Finger lassen... Original-Titel: The Storm, Part 1 Laufzeit: 110 Minuten Genre: Katastrophenfilm, USA 2009 Regie: Bradford May FSK: 12 Schauspieler: Dr. Jonathan Kirk James Van Der Beek Danni Nelson Teri Polo Robert Terrell Treat Williams General Wilson Braxton David James Elliott Det. Devon Williams Marisol Nichols Carly Meyers Erin Chambers