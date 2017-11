Arme Peggy. Der kleine Pinguin muss erkennen, dass wenn man klein ist, man sehr schnell hinten in der Schlange steht. Und dabei gibt es gerade eine neue Eisrutsche zum Spielen! Wissper entscheidet, dass sie Peggy am besten helfen kann, wenn sie das große Zugpferd Herbert und das laute Erdmännchen Monty herbeiruft. So oder so, die Pinguine lernen, sich abzuwechseln und Peggy kann endlich eine aufregende Rutschpartie hinlegen.