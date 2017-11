Lichtautomatik bei Autos führt zu Strafanzeigen: Gerade im Herbst gibt es immer wieder diesiges Wetter, Nebeltage und düstere Lichtstimmung. Wann ist das Tagfahrlicht ausreichend? Und wann nicht mehr? Moderne Pkw bieten oft eine helligkeitsabhängige Lichtsteuerung an. Trotzdem gibt es derzeit gehäuft Anzeigen - denn ab wann genau ein Wagen nicht mehr deutlich genug zu erkennen ist, liegt im Ermessen des Beamten. Hat in diesem Fall ein Einspruch überhaupt eine Chance? Die Antworten in "konkret". - Lichtautomatik bei Autos führt zu Strafanzeigen