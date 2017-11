Wie schafft man es, für ein nur handtuchbreites Grundstück ein bezahlbares Traumhaus zu entwerfen? Wie kann aus einem abgehalfterten Drogeriemarkt ein Wohntraum entstehen? Und was muss man tun, um aus einer Wohnung in Form eines Tortenstücks ein wahres Schmuckstück zu machen? Wer wohnt in solchen Traumwohnungen? Die Sendung stellt einige Beispiele von ungewöhnlichen Wohnprojekten vor.