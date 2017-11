Das Deutsche Reich kämpft während des Ersten Weltkriegs 1917 an zwei Fronten: im Westen und im Osten. Die deutsche Militärführung entschliesst sich zu einem wagemutigen Plan: Der in Zürich lebende russische Revolutionär Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, soll nach Russland zurückkehren und den Krieg beenden. In einem versiegelten Zug fährt Lenin von Zürich durch Deutschland nach Petrograd.