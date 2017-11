Wall Street Heute | ARTE | 13:50 - 15:55 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der junge Broker Bud Fox (Charlie Sheen) will so reich werden wie sein Vorbild Gordon Gekko (Douglas). Dank Insiderwissen über die Firma seines Vaters wird Bud Gekkos Zögling - und lernt das wahre Gesicht seines Idols kennen. Laufzeit: 125 Minuten Genre: Drama, USA 1987 FSK: 12 Schauspieler: Gordon Gekko Michael Douglas Bud Fox Charlie Sheen Carl Fox Martin Sheen Sir Larry Wildman Terence Stamp Darien Taylor Daryl Hannah Marvin John C. McGinley Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets