Eisen ist nach Aluminium das zweithäufigste Metall unseres Planeten und Hauptbestandteil von Stahl. Die Gewinnung und Verarbeitung von Eisen ist aufwändig und komplex. In Tagebauminen in Südamerika, Asien oder Australien wird Eisenerz aus der Erde geholt und in alle Welt verschifft. Am Bestimmungsort werden die rotbraunen Brocken in Hochöfen eingeschmolzen und anschließend geformt oder gegossen. Wie genau entstehen Roheisen, Gusseisen und Stahl? Die "Xenius"-Moderatoren Émilie Langlade und Adrian Pflug sind zu Gast in einem Roheisenwerk im Nordosten Frankreichs. Während Émilie die Produktion gusseiserner Töpfe begleitet, wagt sich Adrian in die Nähe des Hochofens.