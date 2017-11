Leyla und Ben eröffnen Badri, dass sie heiraten werden! Doch damit nicht genug, denn Badri erleidet unmittelbar danach einen Herzinfarkt und Leylas Mutter bricht zusammen. Chefärztin und Kardiologin Prof. Patzelt nimmt sich des Falls gemeinsam mit dem Assistenzarzt Ben Ahlbeck an. Karin braucht einige Überredungskunst, denn Badri will den vermeintlich unerfahrenen Ben nicht an sich heranlassen.